du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Le Jardin Michemin

Le jardin était une ancienne prairie, transformée en jardin ornemental à la française, et à l’anglaise.

Des massif à feuilles persistantes, lui donnent une harmonie extraordinaire.

Le jardin joue avec différents feuillages, grands, petits, et colorés…

Venez vous promener, méditer ou simplement vous asseoir dans un petit coin pour admirer la vue.

Des rafraichissements, des thés, et des cafés seront offerts, et profitez d’une dégustation de fromage de chèvre par notre tout proche voisin. (Possibilité d’achat de fromage). À noter : Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 5 jardins en plus du jardin Michemin : * Le parc et le potager du château de Vaulx,

* Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry),

* Le jardin de la maison Marais / Le potager de la Semence (Charolles),

* Le Jardin Secret (La Clayette),

* Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers).

5€ au profit de « Jardins et Santé », gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Prizy Autres Lieu Le Jardin Michemin Adresse 71800 Prizy Ville Prizy