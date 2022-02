Visite libre du jardin Les jardins du domaine du gasseau, 3 juin 2022, Saint-Léonard-des-Bois.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins du domaine du gasseau

Durant les 3 jours de Rendez-vous au jardin, le jardin du Gasseau est en visite libre, ponctué de quelques visites commentées avec le jardinier. Le jardin est conduit en permaculture, de nombreux légumes anciens et nouveaux se mêlent aux arbustes et plantes aromatiques vivaces. A la recherche d’un équilibre naturel plus résilient face aux incertitudes de changement de notre environnement. Tout est fait pour favoriser une faune et une flore diversifiée adaptée à son endroit et ouvert vers l’extérieur. Tout y vert, fleuri et plein de mystère.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires du moment.

Visite libre avec présence du jardinier. Les atouts de la permaculture face au changement.

Les jardins du domaine du gasseau, Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe, Pays de la Loire



