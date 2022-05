Visite libre du jardin ” Les couleurs de l’instant ” Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Villers-Saint-Sépulcre Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Sépulcre

Visite libre du jardin ” Les couleurs de l’instant ” Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’., 3 juin 2022, Villers-Saint-Sépulcre. Visite libre du jardin ” Les couleurs de l’instant ”

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’.

C’est un jardin paysagé de 3500m2 offrant une belle promenade à travers de multiples massifs aux ambiances à chaque fois différentes et présentant une multitude de végétaux et de remarquable collections de plantes.

Entrée 5€ – Gratuite pour les mineurs.

Une belle promenade au milieu d’une multitude de végétaux et de massifs aux ambiances variées. Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. 38 rue de la Place 60134 Villers Saint Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Sépulcre Autres Lieu Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. Adresse 38 rue de la Place 60134 Villers Saint Sépulcre Ville Villers-Saint-Sépulcre lieuville Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. Villers-Saint-Sépulcre Departement Oise

Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. Villers-Saint-Sépulcre Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-saint-sepulcre/

Visite libre du jardin ” Les couleurs de l’instant ” Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. 2022-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin ” Les couleurs de l’instant ” Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. 3 juin 2022 Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. Villers-Saint-Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre

Villers-Saint-Sépulcre Oise