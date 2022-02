Visite libre du jardin La Ferme des Roches La Ferme des Roches, 3 juin 2022, Martinvast.

On le trouve à l’abri d’un bois de hêtres et de chênes. Bien qu’il ne soit qu’à 10 minutes de Cherbourg, on a l’impression de laisser le monde habituel derrière nous quand on y entre. Des arbres de la région y côtoient des variétés exotiques ainsi qu’une multitude de plantes aux origines très diverses. Ce mélange de plantes offre à la personne qui le visite un fleurissement continuel. Fruit d’un travail quotidien et d’une sélection botanique pointue, il pourrait pourtant donner l’illusion du naturel : c’est ainsi que se déploie le style anglais.

4€, gratuit <18 ans En visite libre, ou accompagné par le jardinière, decouvre ce monde unique La Ferme des Roches La Ferme des Roches, 50690 Martinvast Martinvast Condé-sur-Vire Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00