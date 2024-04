Visite libre du jardin Hortus Conclusus Hortus conclusus du prieuré de Vauboin Beaumont-sur-Dême, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du jardin Hortus Conclusus Ce jardin médiéval est clos de sublimes murs de rondins de châtaignier et de sarments de vigne. Une symphonie de verts ponctuée de quelques touches de blanc : myosotis, clématites. Le buis, symbole d… 31 mai – 2 juin Hortus conclusus du prieuré de Vauboin 8 €/personne. Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce jardin médiéval est clos de sublimes murs de rondins de châtaignier et de sarments de vigne. Une symphonie de verts ponctuée de quelques touches de blanc : myosotis, clématites. Le buis, symbole d’éternité y est omniprésent. A l’est, un verger et un potager « pour les nourritures terrestres ». A l’ouest, un cloître et un labyrinthe « pour la méditation, la spiritualité.

Hortus conclusus du prieuré de Vauboin Prieuré de Vaubouin, Beaumont-sur-Dême, Sarthe, Pays de la Loire Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire 02 43 79 04 23 [{« type »: « email », « value »: « thierry.juge@yahoo.fr »}] Jardin clos, intimiste et fragile, médiéval composé uniquement de topiaires de buis surplombé d’une buissaie centenaire. « Désert » de buis, propice à la méditation, entre Enfer et Paradis. Depuis le bourg, prendre la D61 bis vers la vallée de Vaubouin (itinéraire indiqué)

©Propriétaire