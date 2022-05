Visite libre du jardin floral du château de Digeon Jardin floral du château de digeon Morvillers-Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Morvillers-Saint-Saturnin

Somme

Visite libre du jardin floral du château de Digeon Jardin floral du château de digeon, 3 juin 2022, Morvillers-Saint-Saturnin. Visite libre du jardin floral du château de Digeon

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin floral du château de digeon Gratuit pour les moins de 18 ans

Créé autour du château et de la ferme modèle classée au titre des Monuments Historiques, le parc est composé d’un jardin de roses, d’un parc à l’anglaise et d’un potager à la française. Jardin floral du château de digeon Hameau de Digeon 7, Route du Coq Gaulois, Morvillers-Saint-Saturnin, Somme, Hauts-de-France Morvillers-Saint-Saturnin Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morvillers-Saint-Saturnin, Somme Autres Lieu Jardin floral du château de digeon Adresse Hameau de Digeon 7, Route du Coq Gaulois, Morvillers-Saint-Saturnin, Somme, Hauts-de-France Ville Morvillers-Saint-Saturnin lieuville Jardin floral du château de digeon Morvillers-Saint-Saturnin Departement Somme

Jardin floral du château de digeon Morvillers-Saint-Saturnin Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morvillers-saint-saturnin/

Visite libre du jardin floral du château de Digeon Jardin floral du château de digeon 2022-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin floral du château de Digeon Jardin floral du château de digeon Jardin floral du château de digeon 3 juin 2022 Jardin floral du château de digeon Morvillers-Saint-Saturnin Morvillers-Saint-Saturnin

Morvillers-Saint-Saturnin Somme