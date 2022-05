Visite libre du Jardin et des expositions Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert, 4 juin 2022, Bois-Guilbert.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

Découvrez un vaste espace de poésie sur 7 hectares, créé par Jean-Marc de Pas, sur ses terres d’enfance, son atelier et les expositions temporaires au château. 70 de ses œuvres jalonnent une promenade à travers différents espaces paysagers, célébrant les thématiques de la nature, les saisons, les éléments, le cosmos… Ce jardin forme un écrin pour le domaine familial fondé en 1620 par leur ancêtre Charles le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille, avec un château, un pavillon et une chapelle datant des XVIIe et XVIIIe siècles. L’atelier de l’artiste sculpteur paysagiste sera ouvert à la visite de 14h à 18h, avec la possibilité de rencontrer Jean-Marc de Pas. Une exposition sur le thème des jardins et du climat sera présentée au Château. Il sera également possible de découvrir l’exposition “Vienne la nuit sonne l’heure” par le FRAC Normandie au Château.

9€, gratuit <18 ans
Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00