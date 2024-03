Visite libre du jardin et concert Palmeraie du Sarthou Bétous, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin et concert En plus de la visite libre assistez au concert de Myosotis Trio 1 et 2 juin Palmeraie du Sarthou Visite libre du jardin : 8,50 € adultes et plus de 12 ans – 4,50 € enfants de 6 à 11 ans et PMR – gratuit enfants moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

En plus de la visite libre assistez au concert de Myosotis Trio

Hommage à Georges Brassens, grand passionné de jardins et de fleurs, dont le myosotis.

Le Trio Myosotis a composé sur des textes inédits de Georges Brassens et les interprètera avec un talent reconnu bien au delà de nos frontières …

Concert le dimanche vers 15h30 – participation libre

Palmeraie du Sarthou Sarthou, 32110 Bétous Bétous 32110 Bouzigat Gers Occitanie 05 62 09 01 17 http://www.palmeraiesarthou.com Jardin exotique privé de 2,5 ha, forêt de 5 ha et parc environnemental de 8 ha, labellisés Qualité tourisme Occitanie Sud de France depuis 2019. Invitation à un voyage initiatique où se mêlent art et nature, dépaysement et aventure.

Collections de plantes exotiques expositions de sculptures d’artistes contemporains, d’art africain et une authentique ferme gasconne et sa basse-cour. Bassins à nénuphars et lotus, verger conservatoire de variétés anciennes, prairie naturelle, mare et ses habitants, sentier longeant un ruisseau. Labyrinthe sous la canopée de la palmeraie, bambouseraie,espace japonisant, bananeraie et sa jungle, jardin mosaïque « Le tableau des cinq couleurs » sur 1,35 ha planté de lagerstroemias en damier (inspiration à la Mondrian).

Ancienne gabarre de Garonne restaurée, installée en coupole et ses hamacs. Bibliothèques. Nouvel espace «Forêt gasconne» et sa faune sauvage. Fontaines en marbre, en pierre de taille et de style zen Bouddha avec jets d’eau. Étangs protégés avec tortues cistudes d’Europe en liberté. Carrière de sable fauve où sont exposés des fossiles marins de l’époque du Miocène, entourée d’un jardin méditerranéen. Fôret armagnacaise et son sentier pédagogique. Tonnelles de glycines rosiers passiflore et kiwis.

Aire de pique-nique, buvette. D 111, entre Nogaro et Aignan, à Bétous suivre fléchage. Parking à proximité

©M.C FORT