Visite libre du jardin du Revers le jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly Catégories d’évènement: Manche

Notre-Dame-de-Cenilly

Visite libre du jardin du Revers le jardin du Revers, 4 juin 2022, Notre-Dame-de-Cenilly. Visite libre du jardin du Revers

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à le jardin du Revers

Extrait du site de l’association “Cotentin côté jardins” : Un jardin d’artiste plein de surprises ! Un jardin de 2500 m2 qui captive l’attention à chaque pas avec ses allées changeantes et ses ambiances végétales à la recherche d’une harmonie d’ensemble. Un jardinier qui a pensé son jardin, mis en place des espaces ouverts, des fenêtres végétales. Deux terrasses, l’une en étage offrant un point de vue sur la campagne Cenillaise et sur un atelier de sculpture, l’autre où vous pourrez boire un thé à l’endroit même où se tenait l’ancienne boulangerie du village.

4€, gratuit <18 ans. Un Jardin d'artiste plein de surprises ! Un Jardin de 2500 m2 qui captive l'attention à chaque pas avec ses allées changeantes et ses ambiances végétales à la recherche d'une harmonie d'ensemble. le jardin du Revers Notre dame de Cenilly Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Notre-Dame-de-Cenilly Autres Lieu le jardin du Revers Adresse Notre dame de Cenilly Ville Notre-Dame-de-Cenilly lieuville le jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly Departement Manche

le jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-cenilly/

Visite libre du jardin du Revers le jardin du Revers 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du jardin du Revers le jardin du Revers le jardin du Revers 4 juin 2022 le jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly Notre-Dame-de-Cenilly

Notre-Dame-de-Cenilly Manche