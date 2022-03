Visite libre du jardin du prieuré de Vauboin Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Dême

Sarthe

Visite libre du jardin du prieuré de Vauboin Hortus conclusus, 3 juin 2022, Beaumont-sur-Dême. Visite libre du jardin du prieuré de Vauboin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Hortus conclusus gratuit pour les moins de 18 ans; 7€ pour les étudiants, en recherche d’emploi et personnel médical; 10€ par personne

Jardin clos, intimiste et fragile, médiéval composé uniquement de topiaires de buis surplombé d’une buissaie centenaire. “Désert” de buis, propice à la méditation, entre Enfer et Paradis. Hortus conclusus Prieuré de Vaubouin, Beaumont-sur-Dême, Sarthe, Pays de la Loire Beaumont-sur-Dême Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Dême, Sarthe Autres Lieu Hortus conclusus Adresse Prieuré de Vaubouin, Beaumont-sur-Dême, Sarthe, Pays de la Loire Ville Beaumont-sur-Dême lieuville Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême Departement Sarthe

Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-deme/

Visite libre du jardin du prieuré de Vauboin Hortus conclusus 2022-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin du prieuré de Vauboin Hortus conclusus Hortus conclusus 3 juin 2022 Beaumont-sur-Dême Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême

Beaumont-sur-Dême Sarthe