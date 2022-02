Visite libre du jardin du peintre Jardin du peintre Le Houlme Catégories d’évènement: Le Houlme

Seine-Maritime

Visite libre du jardin du peintre Jardin du peintre, 4 juin 2022, Le Houlme. Visite libre du jardin du peintre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du peintre

Le jardin a été créé en 1992, il est ouvert pour diverses manifestations: Rendez-vous au jardin, les Jardins secrets, les mains vertes du cœur et les jardins du cœur. Depuis 2012, il a été agrandi pour y planter des vivaces, arbustes et arbres dont certaines essences originales ou rares, adaptées à notre climat Le jardin du peintre est un jardin privé de 6 000m² situé au Houlme Jardin du peintre 4 Route d’houppeville, chemin des randonneurs, 76170 le Houlme Le Houlme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:30:00

