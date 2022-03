Visite libre du jardin du musée Stéphane Mallarmé Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Venez découvrir le jardin fleuri et fruitier du musée, recréé dans l’esprit de la fin du 19ème siècle, à l’époque où Stéphane Mallarmé séjournait dans la maison attenante. Un véritable petit paradis et un havre de paix où tous les sens sont sollicités ! Pour en savoir plus sur le jardin : [https://www.musee-mallarme.fr/fr/le-jardin-aujourdhui](https://www.musee-mallarme.fr/fr/le-jardin-aujourdhui)

Venez découvrir le jardin fleuri et fruitier du musée, recréé dans l’esprit de la fin du 19ème siècle. Un véritable petit paradis et un havre de paix où tous les sens sont sollicités ! Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

