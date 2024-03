Visite libre du jardin du musée Jardin du Musée des Impressionnismes Giverny, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du jardin du musée Durant les Rendez-vous aux jardins, découvrez gratuitement le jardin du musée, de 10h à 18h ! 31 mai – 2 juin Jardin du Musée des Impressionnismes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Durant les Rendez-vous aux jardins, découvrez gratuitement le jardin du musée, de 10h à 18h !

Jardin du Musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie 02 32 51 94 65 http://www.mdig.fr Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, conçu en 1992 par le cabinet Reichen et

Robert puis fleuri par le paysagiste Mark Rudkin, se laisse découvrir au fur et à mesure de la

déambulation. Structuré et contemporain, il se compose de parterres monochromes et

thématiques, qui se succèdent de manière symétrique, séparés par des haies où les hêtres

alternent avec les thuyas émeraudes. De nombreuses variétés de plantes composent les

espaces colorés du jardin : bleu, rose, jaune, blanc et noir, ainsi que les espaces parfumés et

créatifs. Au pied de la colline de Giverny, une prairie de 2000 m² rend hommage aux

impressionnistes avec ses coquelicots en début d’été, se transformant en un champ de meules

à l’automne.

© Musée des impressionnismes Giverny Accès: SNCF Gare Saint-Lazare – arrêt Vernon / A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny : Parking gratuit : accès via le Chemin du Roy (D5).

© Musée des impressionnismes Giverny