Nuit des musées Visite libre du jardin du Musée Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Musée Le Vergeur Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Visite libre du jardin toute la soirée

Accédez librement au jardin du musée et observez à votre rythme les essences végétales et les éléments du patrimoine architectural et historique du vieux Reims. Des croquis des plantes et des vestiges lapidaires vous seront proposés, les plus réussis ou amusants seront affichés ultérieurement au musée.

Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/

Free entry Saturday 14 May, 20:00

An immersion in the preserved interiors of a mansion of the Rémoise bourgeoisie, illustrating three centuries of art of living and telling an intimate history of the heritage of Reims.

Acceda libremente al jardín del museo y observe a su ritmo las esencias vegetales y los elementos del patrimonio arquitectónico e histórico del viejo Reims. Los bocetos de las plantas y los restos lapidarios se ofrecerán, los más exitosos o divertidos se mostrarán más tarde en el museo.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

36 Place du Forum, 51100 Reims 51100 Reims Grand Est