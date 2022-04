Visite libre du jardin du Musée Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Musée Le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Visite libre du jardin du Musée Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Musée Le Vergeur, 14 mai 2022, Reims. Visite libre du jardin du Musée Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft

Musée Le Vergeur, le samedi 14 mai à 20:00

Accédez librement au jardin du musée et observez à votre rythme les essences végétales et les éléments du patrimoine architectural et historique du vieux Reims. Des croquis des plantes et des vestiges lapidaires vous seront proposés, les plus réussis ou amusants seront affichés ultérieurement au musée.

Visite libre du jardin toute la soirée Musée Le Vergeur 36 Place du Forum, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

