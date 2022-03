Visite libre du jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Venez découvrir les plantes médicinales, tinctoriales, ou cosmétiques du jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine. Des étiquettes avec QR codes permettent d’en savoir plus sur les plantes grâce à l’application smartjardin. Accès libre et gratuit du jardin de plantes médicinales Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:30:00

