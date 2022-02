Visite libre du jardin du manoir de l’Aumônerie Manoir de l’Aumônerie dit Ferme des Templiers Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

Manoir de l’Aumônerie dit Ferme des Templiers, le dimanche 5 juin à 14:00

Monument historique situé en Normandie, à proximité de Rouen, entre la Seine et la forêt de Roumare, le Manoir de l’Aumônerie aurait été construit vers 1214 par les Templiers. Nous vivons dans ce lieu historique avec nos deux enfants et nous avons entrepris une grande restauration du domaine depuis 2018. Venez découvrir 800 ans d’histoire !

3€, gratuit < 18 ans Découverte du jardin médiéval et de la chapelle Saint Gorgon bâtie au 16e siècle. Manoir de l'Aumônerie dit Ferme des Templiers 54 chemin de Saint Gorgon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

