du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

Visite du jardin créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre, cousin de Pierre Corneille : soixante-dix de ses œuvres jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers – la mare et son ile, le labyrinthe jardin du cosmos, le cloitre des quatre saisons… autour de bâtiments chapelle, pavillon et château des XVIIe et XVIIIe siècles. Le site labellisé Jardin remarquable, Maison des Illustres et Normandie Qualité Tourisme, est géré avec l’aide d’une association d’intérêt général. Chaque année, un programme culturel est proposé avec la diffusion d’œuvres d’art, l’organisation de concerts, de stages, etc. Livret jeu offert aux familles et parcours d’observation offert exceptionnellement.

6€, gratuit <5 ans et adhérents. Découverte du jardin créé par J.-M. de Pas, sculpteur, sur ses terres d’enfance, domaine familial fondé en 1620. 70 de ses œuvres jalonnent une promenade poétique autour de bâtiments XVIIe et XVIIIe. Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00