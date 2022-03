Visite libre du jardin du Grand Déluge Jardin du grand Deluge Aucey-la-Plaine Catégories d’évènement: Aucey-la-Plaine

Visite libre du jardin du Grand Déluge

Jardin du grand Deluge, 4 juin 2022, Aucey-la-Plaine.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le jardin du Grand Déluge (nom du champ sur lequel la maison a été construite) est à la fois champêtre et poétique où il fait bon s’y promener, des coins repos incitent à la rêverie, à la méditation. Chaque plante, chaque arbuste raconte l’histoire d’une rencontre, d’un partage de bouture et de passion autour du jardinage. Gloriette,bassins, arcades fleuries, sculptures et animaux agrémentent le jardin. On y trouve arbre de Judée à feuillage pourpre, érable à peau de serpent, érable cannelle, plaqueminier kaki, robinia, noisetier tortueux, sureau à feuillage noir… Jardin ouvert avec l’association « échange de savoir » d’Aucey-la-Plaine. Jardin à la fois champêtre et poétique Jardin du grand Deluge 8 rue du Marais, 50170 Aucey-la-Plaine Aucey-la-Plaine Manche

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T23:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T20:00:00

Aucey-la-Plaine, Manche
Jardin du grand Deluge
8 rue du Marais, 50170 Aucey-la-Plaine

