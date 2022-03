Visite libre du jardin du Franc Fief Le Franc Fief Saint-Senier-Sous-Avranches Catégories d’évènement: Manche

Saint-Senier-sous-Avranches

Visite libre du jardin du Franc Fief Le Franc Fief, 3 juin 2022, Saint-Senier-Sous-Avranches. Visite libre du jardin du Franc Fief

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Franc Fief

La commune de Saint-Senier-sous-Avranches, nouveau propriétaire du jardin du Franc Fief, ouvre lors des rendez-vous aux jardins comme le faisait Michelle Mirieldepuis 2014. La propriété est une ancienne bâtisse entourée de plantations rénovées en 2000, après la tempête. L’ensemble comprend magnolias, camélias, rhododendrons… et plusieurs cornus et acers dont un rare acer davidii. L’intégration du minéral et du végétal a été soignée, grâce au granit des murets, des terrasses et des allées. Tout est jugé important, en particulier les structures verticales et horizontales ainsi que les espaces libres. Jardin botanique Le Franc Fief 56 rue des filatures, 50300 Saint-Senier-sous-Avranches Saint-Senier-Sous-Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Senier-sous-Avranches Autres Lieu Le Franc Fief Adresse 56 rue des filatures, 50300 Saint-Senier-sous-Avranches Ville Saint-Senier-Sous-Avranches lieuville Le Franc Fief Saint-Senier-Sous-Avranches Departement Manche

Le Franc Fief Saint-Senier-Sous-Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-senier-sous-avranches/

Visite libre du jardin du Franc Fief Le Franc Fief 2022-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin du Franc Fief Le Franc Fief Le Franc Fief 3 juin 2022 Le Franc Fief Saint-Senier-Sous-Avranches Saint-Senier-sous-Avranches

Saint-Senier-Sous-Avranches Manche