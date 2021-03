Longny les Villages Jardin du Coudray Longny les Villages, Orne Visite libre du jardin du Coudray Jardin du Coudray Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes. Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.

5€, gratuit <18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:30:00

