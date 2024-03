Visite libre du jardin du château de Villaines Château et jardins de Villaines Louplande, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du jardin du château de Villaines Visite libre, propriétaire et jardiniers présents pour répondre aux questions 31 mai – 2 juin Château et jardins de Villaines 5€ / personne – Gratuit pour les moins de 18 ans

Château et jardins de Villaines 19 route de Sablé, 72210 Louplande Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire Dans un site classé, les jardins de Villaines s’organisent autour des bâtiments, en espaces d’agrément, au nord (limités par des douves sèches), et au sud (bordés par des douves en eau). Les jardins dits d’utilité se composent à l’est d’un verger qui marque la séparation avec les bois de Villaines, et à l’ouest d’un potager clos de murs d’environ un hectare. Situé en plein cœur d’un territoire de 200 ha de bois et de prairies, Villaines a la chance de ne souffrir pour l’instant d’aucune nuisance ou pollution dans son environnement. En contre-bas des douves coule la rivière de Préau. D309, route de Sablé entre Louplande et Chemiré-le-Gaudin