Visite libre du jardin du château de Puymangou Parc du château de Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou Catégories d’évènement: Dordogne

Saint Aulaye-Puymangou

Visite libre du jardin du château de Puymangou Parc du château de Puymangou, 4 juin 2022, Saint-Aulaye-Puymangou. Visite libre du jardin du château de Puymangou

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Puymangou

Utiliser le parking qui se trouve à côté de l’église de Puymangou et entrer par l’accès piétonnier qui se trouve en face du portail du cimetière. Après être entrés par l’accès en face de la grille du cimetière, vous serez accueillis par les propriétaires. Ils vous expliqueront les caractéristiques du site, les idées maîtresses qui ont conduit à la création du jardin, les échecs et les réussites… puis vous serez invités à une promenade à votre rythme selon un itinéraire proposé.

Entrée libre

Promenade dans le jardin après l’accueil par les propriétaires Parc du château de Puymangou Puymangou, 24410 Saint-Aulaye-Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou Puymangou Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint Aulaye-Puymangou Autres Lieu Parc du château de Puymangou Adresse Puymangou, 24410 Saint-Aulaye-Puymangou Ville Saint-Aulaye-Puymangou lieuville Parc du château de Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou Departement Dordogne

Parc du château de Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aulaye-puymangou/

Visite libre du jardin du château de Puymangou Parc du château de Puymangou 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du jardin du château de Puymangou Parc du château de Puymangou Parc du château de Puymangou 4 juin 2022 Parc du château de Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou

Saint-Aulaye-Puymangou Dordogne