Visite libre du jardin du château de Brouthières Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin du château de Brouthières Visite libre des extérieurs uniquement : parterres engazonnés bordés de haies de buis et parc à l’anglaise. Découvrez le pigeonnier récemment restauré, ainsi que près du cimetière, deux tilleuls du X… 1 et 2 juin Château de Brouthières Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite libre des extérieurs uniquement : parterres engazonnés bordés de haies de buis et parc à l’anglaise. Découvrez le pigeonnier récemment restauré, ainsi que près du cimetière, deux tilleuls du XVIIIe siècle, vestiges de l’allée primitive.

Château de Brouthières 52230 Brouthières Thonnance-les-Moulins 52230 Haute-Marne Grand Est https://www.chateau-de-brouthieres.com/ Le château de Brouthières et son pigeonnier, tous les deux inscrits parmi les Monuments Historiques, ont été édifiés au milieu du XVIIIème siècle par la famille de Simony, originaire de Sienne en Italie.

Le château, de taille humaine, a été édifié dans le style classique selon un plan rectangulaire. Les façades, exemptes de décor, sont très harmonieuses par l’équilibre des pleins et des vides.

Le parc, côté village, a été transformé au XIXème siècle en parc à l’anglaise et donne l’impression d’un espace champêtre naturel, sans intervention de la main de l’homme.

Du côté du bois, un jardin dit “à la française” avec des parterres symétriques bordés de haies de buis subsiste.

Le pigeonnier, privilège de la noblesse et témoignage de la richesse du propriétaire, remonte lui aussi au XVIIIème siècle. Il a été récemment restauré.

Le château de Brouthières appartient à la même famille depuis près de trois siècles! Visite des extérieurs uniquement

