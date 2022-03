Visite libre du Jardin du Champ Clos Le champ clos – Jardin des sculptures Plaintel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Juin de 10h à 18 h, exceptionnellement ouverture le lundi de Pentecôte 6 juin, le jardin du champ clos, à Plaintel ouvre à nouveau ses portes. . La visite est libre sur l’ensemble du jardin qui fait une surface d’un hectare. C’est un parc arboré, peuplé de sculptures contemporaines, dont quelques nouvelles créations très colorées. Le jardin s’est enrichi d’une nouvelle serre, toute de métal et de verre, d’une nouvelle terrasse en bois et d’une fontaine. Des poissons ont élu domicile dans les bassins du jardin de Bonsaïs.

Entrée 5 €, gratuit moins de 12 ans.

