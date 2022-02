Visite libre du Jardin du Cassel « Le Jardin du Cassel » Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Visite libre du Jardin du Cassel

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Situé en plein cœur du pays de la baie du Mont Saint Michel, ce jardin d’atmosphère vous invite à découvrir plusieurs chambres de verdures. De la gloriette au couloir d’eau, du jardin blanc au mixed border, du bassin au jardin des cinq sens. Lors de votre visite, vous aurez la possibilité d’accéder à la boutique de décorations. Un thé à déguster dans le jardin pourra également vous être proposé afin de savourer la sérénité qui règne dans ce lieu

4€

Un jardin à visiter et une boutique de décorations « Le Jardin du Cassel » le Cassel le Mesnil Boeufs, 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

