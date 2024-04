Visite libre du Jardin du Caillaoué Jardin du Caillaoué Saint-Médard, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du Jardin du Caillaoué Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir en toute liberté notre jardin ! Samedi 1 juin, 09h00 Jardin du Caillaoué Gratuit. Entrée libre.

Jardin du Caillaoué Caillaoué, 32300 Saint-Médard Saint-Médard 32300 Gers Occitanie 05 62 63 38 22 Jardin d’insertion privé associatif né en 2003. Géré par l’association Regar , il a pour vocation d’être cultivé de façon écologique. Haie champêtre, aromatiques, quelques fruitiers, mare. Sur 7000 m² se répartissent parcelles potagères cultivées en bio, fruitières, plantes aromatiques, médicinales et fleurs, serres de cultures primeurs et tardives et chalet en éco-construction. D’Auch prendre la direction Tarbes, à Mirande prendre la direction Saint-Médard, site des Haras nationaux.

