Un voyage de 4ha où vous découvrirez des jardins à thèmes avec des collections, dans un espace calme et ressourçant. A la suite de votre découverte nous pourrons échanger sur les changements climatiques qui s’opèrent dans les jardins.

7€, gratuit <12ans (5€ pour les groupes minimum10 pers) Jardin botanique et floral à thèmes Jardin du Bois du Puits - botanique et floral Le Bois du Puits, Sérigny, 61130 Belforêt en Perche Belforêt en Perche Serigny Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00

