Visite libre du jardin d’Océanne Le jardin d’Océanne Cour-l'Évêque Catégories d’évènement: Cour-l'Évêque

Haute-Marne

Visite libre du jardin d’Océanne Le jardin d’Océanne, 3 juin 2022, Cour-l'Évêque. Visite libre du jardin d’Océanne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin d’Océanne

Le jardin d’Océanne vous accueille pour la 3eme année, dans le cadre de Rendez-vous aux jardins. Une de mes grandes passion est le jardinage. J’ai cette passion des plantes et arbustes d’extérieur. Environ 1400 espèces sont présentes : magnolias, orchidées sauvages, iris et diverses plantes trouvent leur place sur un terrain de 30 ares joliment agrémenté, juste derrière la maison. Chaque végétal revêt sa couleur pour donner toute sa splendeur du moment. La nature offre un univers magnifique pour celui qui sait regarder avec une âme d’enfant restée imprégnée des années d’insouciance. C’est aussi respecter le temps imparti sans se sentir pressé ou oppressé. Un moment où chacun peut faire le vide et faire un lâcher-prise. Sans oublier la maîtresse du jardin, notre petite Olwenne, très gentille (petite jack rusell)… N’hésitez pas à venir vers moi, je serais également présent. JC Douchet Le jardin d’Océanne, à été créé en 2008. Collection d’arbres arbustes et plantes vivaces sur un terrain de 30 ares. Le jardin d’Océanne 14 rue de la forge 52210 Cour l’évêque Cour-l’Évêque Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cour-l'Évêque, Haute-Marne Autres Lieu Le jardin d'Océanne Adresse 14 rue de la forge 52210 Cour l'évêque Ville Cour-l'Évêque lieuville Le jardin d'Océanne Cour-l'Évêque Departement Haute-Marne

Le jardin d'Océanne Cour-l'Évêque Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cour-leveque/

Visite libre du jardin d’Océanne Le jardin d’Océanne 2022-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin d’Océanne Le jardin d’Océanne Le jardin d'Océanne 3 juin 2022 Cour-l'Évêque Le jardin d'Océanne Cour-l'Évêque

Cour-l'Évêque Haute-Marne