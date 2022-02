Visite libre du jardin d’inspiration médiévale Château Guillaume le Conquérant Falaise Catégories d’évènement: Calvados

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Les 3, 4 et 5 Juin de 14h à 17h30, le château Guillaume le Conquérant et l’IME de Falaise vous proposent de découvrir le jardin d’inspiration médiévale. Cultivées pour leurs racines ou récoltées afiin de broyer leurs feuilles, les plantes sont indispensables à la vie quotidienne du Moyen Âge. Comment soigne t-on la vue ? Comment fabrique t-on du bleu ? Laissez-vous surprendre par les secrets de nos bonnes herbes ! Le château Guillaume le Conquérant et l’IME de Falaise vous proposent de découvrir tous les secrets des bonnes herbes du jardin d’inspiration médiévale. Château Guillaume le Conquérant Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise Falaise Calvados

