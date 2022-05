Visite libre du jardin des trois colombes Le jardin des 3 colombes Godewaersvelde Catégories d’évènement: Godewaersvelde

Le jardin des 3 colombes, 3 juin 2022, Godewaersvelde.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des 3 colombes

Jardin de style paysager à l’anglaise situé au pied des monts de Flandres. Differents massifs de vivaces, de graminées et de bulbes de saison s’articulent autour de la maison, tandis qu’à l’arrière à un niveau légèrement surélevé, arbres et arbustes d’essences variées donnent de la structure à l’ensemble.

3 euros

1258 route de boeschepe, 59270 Godewaersvelde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

