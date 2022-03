Visite libre du Jardin des Sens Le Jardin des Sens,Promenade d’Helvétie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Ce jardin est planté d’espèces types originaires d’Asie, d’Europe et d’Amérique du nord qui dévoilent, au fil des saisons, des odeurs, des couleurs et autres sensations étonnantes. A partir du mois de juin, la collection de pélargoniums odorants, les plantes médicinales ou aromatiques vous feront découvrir, grâce à des exercices tactiles, olfactifs et visuels, les propriétés insoupçonnées de ces familles végétales.

Entrée libre

