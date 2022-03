Visite libre du jardin des Escheris Jardin des Eschéris Les Chéris Catégories d’évènement: Les Chéris

Manche

Visite libre du jardin des Escheris Jardin des Eschéris, 4 juin 2022, Les Chéris. Visite libre du jardin des Escheris

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des Eschéris

Jardin à l’anglaise où se succèdent du printemps à l’automne : rhododendrons, azalés, hydrangeas, camélias, rosiers, vivaces, agapanthes etc. Vous pourrez également y admirer de nombreux arbustrs tels que les cornus, le Drimys winteri, Azara, etc. Dans ce jardin, trois bassins vous invitent à la détente.

4€, gratuit < pour les enfants Jardin à l'anglaise Jardin des Eschéris Le Hamel, 50220 Les Chéris Les Chéris Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Chéris, Manche Autres Lieu Jardin des Eschéris Adresse Le Hamel, 50220 Les Chéris Ville Les Chéris lieuville Jardin des Eschéris Les Chéris Departement Manche

Jardin des Eschéris Les Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-cheris/

Visite libre du jardin des Escheris Jardin des Eschéris 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du jardin des Escheris Jardin des Eschéris Jardin des Eschéris 4 juin 2022 Jardin des Eschéris Les Chéris Les Chéris

Les Chéris Manche