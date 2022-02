Visite libre du Jardin de Sculptures Le jardin des sculptures Châteauvert Catégories d’évènement: Châteauvert

Créé en 1987, le Jardin de Sculptures est le trait d’union entre le centre d’art et la nature environnante. Composé d’œuvres non-figuratives monumentales d’artistes de renom, bordé par la rivière Argens, il est le lieu idéal des amateurs de balade alliant art et nature Pars à la découverte du Jardin de Sculptures entourant le centre d’art. Le jardin des sculptures 460 chemin de la réparade, 83670 châteauvert Châteauvert Var

