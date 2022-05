Visite libre du jardin de rocaille Jardin de rocaille Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Visite libre du jardin de rocaille

Jardin de rocaille, 4 juin 2022, Pontoise.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Ce jardin tiré au cordeau est composé de rosiers, dont celui de la rose Pissarro, de tritomas fleurs, crêtes de coq, géraniums, cœurs de Marie et vivaces. Un jardin du quartier de l’Hermitage Jardin de rocaille 19 sentier des toits-rouges 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

