du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Marie Valtaud

Pour l’occasion, les bénévoles de l’association L’Assise vous accueillent sur ce site, à la découverte de ce « jardin de curé ». Vous y découvrirez un labyrinthe de petits batiments en maçonnerie traditionelle charentaise, et pourrez visiter les différents points de chantiers en cours. Tous le week-end, l’association propose de nombreuses animations, des ateliers sur le thème du changement climatique et une visite guidée de la maison : ne passez pas à côté ! Le chai sera aménagé en espace détente et repas. Vous pouvez donc prévoir un pique-nique, une buvette sera tenue par les bénévoles le midi pour un moment de convivialité !

Entrée libre. Prévoir des masques (si vous souhaitez profiter de la visite guidée à l’intérieur de la maison) et une bonne paire de chaussures en cas de pluie. Le site n’est pas encore accessible aux personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir le jardin d’une ancienne famille d’artisans-commerçants. Le site, en cours de restauration par des bénévoles, regorge de trésors cachés. Écologie et petit patrimoine au programme ! Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 Aigre Aigre Villejésus Charente

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T16:00:00

