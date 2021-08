Sens Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché Sens, Yonne Visite libre du jardin de l’Orangerie de Sens Jardin de l’Orangerie de l’Archevêché Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre du jardin de l’Orangerie de Sens Jardin de l’Orangerie de l’Archevêché, 18 septembre 2021, Sens. Visite libre du jardin de l’Orangerie de Sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin de l’Orangerie de l’Archevêché

Le Jardin de l’Orangerie est une dépendance du Palais des Archevêques, 3 608 plantes à massifs pour 164 taxons sont présentées dans ce jardin. Le Palais forme un demi-rectangle accolé au flanc sud de la Cathédrale. Le jardin constitue donc un élément majeur de notre patrimoine naturel. Il constitue un espace de verdure très apprécié au coeur de la ville. Il vit au rythme des saisons grâce à une alternance de thèmes.

Gratuit

Blotti au chevet de la cathédrale et du palais archiépiscopal, ce magnifique jardin à la française est l’héritier du jardin particulier de l’archevêque. Jardin de l’Orangerie de l’Archevêché 135 rue des Déportés de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché Adresse 135 rue des Déportés de la Résistance 89100 Sens Ville Sens lieuville Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché Sens