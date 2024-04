Visite libre du Jardin de l’Arçon Jardin de l’Arçon Preignan, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du Jardin de l’Arçon Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir en toute liberté notre jardin ! Samedi 1 juin, 09h00 Jardin de l’Arçon Gratuit. Entrée libre.

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir en toute liberté notre jardin !

Jardin de l’Arçon Route de l’Arçon 32000 Auch Preignan 32810 Gers Occitanie Créé en 2000 par l’association Regar sur 1,2 ha privé, participant à l’opération « Bienvenue au jardin naturel », jardin maraîcher d’insertion implanté sur une zone semi-industrielle. Cultivé en bio. Pépinière de plants de fruitiers et petits fruits rouges. Fleurs, haies, arbres et rivière. à Auch, sortie ZI Engachies-zone du Mouillot, direction Preignan, passer l’Arçon et à droite direction Delile recyclage, impasse de l’Arçon, Diouaydan

©COULET Martine