Visite libre du Jardin de l’An Mil à nos jours Jardin de l’An Mil à nos jours Rilhac-Lastours, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin et petite pause à l’ombre du pommier sur les bancs en châtaignier réalisés par Alain Dupasquier, artiste local passionné. Laissez vous surprendre par les plantes magiques, médicinales, et autres légumes oubliés. Novices ou passionnés, un voyage botanique à travers le temps vous attends…

Jardin de l’An Mil à nos jours 1 rue Gouffier de Lastours, 87800 Rilhac-Lastours, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 58 28 44 http://www.tourisme-nexon-chalus.fr Blotti au pied de la motte castrale de Lastours, où se situe aujourd’hui l’église, le jardin fait le lien entre les éléments historiques que sont la motte, l’église et le château fort. Il a été conçu pour évoquer l’esprit d’un jardin médiéval en déclinant de façon actuelle les thèmes et les cultures du Xe au XVe siècle. Il est constitué de petits jardins clos : le verger, l’oseraie, le jardin bouquetier, le jardin des simples, le jardin des petits fruits, la roseraie, la vigne, la parcelle céréalière, la parcelle des plantes textiles… Faites une petite pose à l’ombre du pommier sur les bancs en châtaignier réalisés par Alain Dupasquier, artiste local passionné et laissez vous surprendre par les plantes magiques, médicinales, et autres légumes oubliés. Novices ou passionnés, un voyage botanique à travers le temps vous attends…

