Visite libre du Jardin de la rue Pascal Jardin de la rue Pascal Cognac, samedi 1 juin 2024.

Visite libre ou visite commentée selon les préférences des visiteurs. Les marches, présentes sur une partie du jardin, limitent la visite des personnes à mobilité réduite. 1 et 2 juin Jardin de la rue Pascal Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin de la rue Pascal 23 rue Pascal, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 83 02 19 31 Inséré dans la ville, ce lieu est le plus petit jardin privé ouvert au public. Les aménagements se développent autour de cercles et d’arcs de cercle et s’étagent sur trois niveaux. Le jardin s’est construit en subissant de multiples influences si bien qu’il est impossible de le classer. Le visiteur pourra ressentir l’intimité, le charme et l’authenticité qui émanent de ce lieu. Mais comment le jardinier a t-il pu placer autant d’éléments décoratifs dans un espace aussi réduit ?

Superficie : 200 m2

©Francois.Creach