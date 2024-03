Visite libre du jardin de la poterie Jardin de la Poterie Lithaire, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin de la poterie Les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique. 1 et 2 juin Jardin de la Poterie 3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de la Poterie 36 route de Prétot, Lithaire, 50250 Montsenelle Lithaire 50250 Manche Normandie 02 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com [{« link »: « http://www.augresdutemps.com »}] Les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection, subissant l’influence de la mer et protégé par les monts, il profite d’un climat doux et tempéré et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer ( Chili, Australie, Nouvelle Zélande … ). Il s’enrichit chaque année de raretés dénichées chez des pépiniéristes collectionneurs.

La promenade se déroule parmi les massifs foisonnant de multiples essences, de grimpantes, de rosiers anciens, d’arbustes et de nombreuses espèces rares .

Vous pourrez y apercevoir différentes scènes du jardin, un jardin d’ombre principalement composé de fougères, podophyllum…un jardin de graviers entouré de murs végétaux où des bancs vous invitent à la rêverie plus loin un jardin de pots composé de succulentes et de conifères nains.

Vous pourrez découvrir l’univers de 2 potiers-céramistes, maître artisan d’art et membre d’atelier d’art de France travaillant dans le domaine du jardin des grès résistant au gel.

Ce jardin, avec son mélange de textures et de couleurs, est un véritable havre de paix où la nature et l’art se rejoignent.

