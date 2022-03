Visite libre du jardin de la petite Rochelle Jardin de la Petite Rochelle, 4 juin 2022, Rémalard.

C’est avant tout un jardin d’arbres, d’arbustes et de vivaces choisis pour leur beauté et leur intérêt tout au long de l’année – floraisons, couleurs d’automne et d’hiver – aussi bien que pour leur intérêt botanique ou leur rareté. Deux collections – Pieris, Daphnés – sont agréées par le Conservatoire des Collections Végétales spécialisée (CCVS). Au fil des ans, Hélène d’Andlau s’est en effet passionnée pour des plantes rares ou peu fréquentes dans les jardins français, plantes qu’elle est allée rechercher dans des pépinières spécialisées aussi bien en France que dans plusieurs pays européens. Tout au long de la création des jardins, deux aspects lui ont paru essentiels – l’architecture de l’espace et les accords de tons, certainement inspirés par son travail antérieur de sculpteur et de graveur. Bientôt 40 ans après ses débuts, le jardin a atteint une maturité et une plénitude qui s’épanouit dans toute sa beauté du tôt printemps à la fin de l’automne

7€, gratuit <12 ans
Jardin de la Petite Rochelle 22 rue du Prieuré, 61110 Remalard en Perche Rémalard Rémalard Orne

