du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de la chapelle en bois

Aménagé depuis 1984, au fil de l’inspiration de deux jardiniers amateurs, ce jardin est structuré par des buis, des haies basses. Il se découvre au cours de la promenade où se mêlent plantes vivaces, graminées, rosiers, arbustes. La seconde partie donne la priorité aux légumes et aux arbres fruitiers. Le jardin est amendé par le compostage et le paillage en été. Seule la récupération des eaux pluviales assure l’arrosage. Serre et abris à insectes. Rendez-vous dans un jardin de passionnés Le jardin de la chapelle en bois 59990 Sebourg Sebourg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

