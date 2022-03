Visite libre du jardin de la basse fontaine Le Jardin de la Basse Fontaine Puyméras Catégories d’évènement: Puyméras

Vaucluse

Visite libre du jardin de la basse fontaine Le Jardin de la Basse Fontaine, 4 juin 2022, Puyméras.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin de la Basse Fontaine

Le paradis des familles : vous y trouverez un verger d’oliviers, un potager, un jardin nourricier, un musée composé d’un millier d’outils anciens dédiés au jardin, espaces de pique nique et de détente et pour le plaisir des enfants un bassin à carpes, une basse cour, une volière à oiseaux, un espace jeux avec cabane dans les arbres, bac à sable, balançoire. Présence d’exposants, produits artisanaux. Pour le repas de midi un FOOD TRUK.

5 €

Visite d’un jardin paysagé de 6000 m2 composé de 1500 espèces de végétaux environ dont 400 espèces de plantes grasses Le Jardin de la Basse Fontaine 675 Chemin de Sainte Jalle 84110 Puyméras Puyméras Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

Puyméras Vaucluse