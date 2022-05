Visite libre du jardin de Geotopia Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Catégories d’évènement: Mont-Bernanchon

Pas-de-Calais

Visite libre du jardin de Geotopia Jardin de geotopia, 4 juin 2022, Mont-Bernanchon. Visite libre du jardin de Geotopia

Jardin de geotopia, le samedi 4 juin à 14:00

Venez déambuler dans un jardin créatif, ornemental et potager, à la découverte d’un concentré de biodiversité mise en scène sous 17 petits jardins à thèmes entièrement étiquetés. Une visite paisible au gré de vos envies ! Au programme, touchez et sentez les plantes, marchez sur l’herbe, découvrez des cultures originales et dégustez quelques petits fruits de saison… Dénichez également des idées d’aménagements et de cultures pour votre jardin. Jardin adhérent à l’Association Jardins Passions Nord-Pas de Calais.

Entrée libre

Visite libre du jardin de Geotopia Jardin de geotopia rue des Ecoles, 62350 Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Mont-Bernanchon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais Autres Lieu Jardin de geotopia Adresse rue des Ecoles, 62350 Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Ville Mont-Bernanchon lieuville Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Departement Pas-de-Calais

Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-bernanchon/

Visite libre du jardin de Geotopia Jardin de geotopia 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du jardin de Geotopia Jardin de geotopia Jardin de geotopia 4 juin 2022 Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Mont-Bernanchon

Mont-Bernanchon Pas-de-Calais