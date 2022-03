Visite libre du jardin d’Annick Jardin d’Annick Morello Domfront Catégories d’évènement: Domfront

Orne

Visite libre du jardin d’Annick Jardin d’Annick Morello, 4 juin 2022, Domfront. Visite libre du jardin d’Annick

Jardin d’Annick Morello, le samedi 4 juin à 14:00

Annick Morello se fera un plaisir de vous faire découvrir son jardin, que ce soit lors d’une visite libre ou guidée. Marcel Gentil, quant à lui, vous initiera au carnet de croquis de fleurs (dessin et/ou coloration) !

Entrée libre pour la visite. Atelier d’initiation au carnet de croquis sur inscription à l’Office de Tourisme, jauge limitée à 10 personnes. Se munir si possible d’un crayon à papier et d’une gomme.

Annick Morello se fera un plaisir de vous faire découvrir son jardin, que ce soit lors d’une visite libre ou guidée. Marcel Gentil, quant à lui, vous initiera au carnet de croquis de fleurs ! Jardin d’Annick Morello Rue du lavoir, 61700 Domfront Domfront Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Domfront, Orne Autres Lieu Jardin d'Annick Morello Adresse Rue du lavoir, 61700 Domfront Ville Domfront lieuville Jardin d'Annick Morello Domfront Departement Orne

Jardin d'Annick Morello Domfront Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domfront/

Visite libre du jardin d’Annick Jardin d’Annick Morello 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du jardin d’Annick Jardin d’Annick Morello Jardin d'Annick Morello 4 juin 2022 Domfront Jardin d'Annick Morello Domfront

Domfront Orne