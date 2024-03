Visite libre du jardin caché Le jardin caché Ouville, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du jardin caché Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Le jardin caché 5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T19:00:00+02:00

Après une balade de 1,5km à travers bois,champs et chemin vous pourrez découvrir un univers nature arboré : fruitiers petits et grands de différentes couleurs goûts et parfums, une collection d’arbres et arbustes de tous les continents (érables, magnolias, cornouillers, viburnums, rhododendrons et autres spécimens plus rares) des plantes grimpantes : clématites akebias kiwis, des plantes vivaces et annuelles et un potager aux couleurs et saveurs variées.

Le jardin caché La doucetiere, 50210 Ouville Ouville 50210 Manche Normandie 06 77 53 20 35 Le jardin caché Parking

