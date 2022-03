Visite libre du jardin caché Jardin cache Ouville Catégories d’évènement: Manche

Visite libre du jardin caché Jardin cache, 3 juin 2022, Ouville. Visite libre du jardin caché

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin cache

Rando jardin 1,5km à travers bois champs et verger pour arriver dans un jardin d’agrément et potager où vous pouvez découvrir quantité de vivaces ,arbres,deco de jardin le tout pour le plaisir des yeux.Decouverte de nouvelles techniques de travail face au changement climatique.

4€, gratuit <18ans Un jardin qui commence les nouvelles techniques en lien avec le changement climatique Jardin cache 13 route de Coquerel, 50210 Ouville Ouville La Doucetière Manche

