Visite libre du jardin Bleuenn Le jardin Bleuenn La Ferté-Macé, samedi 1 juin 2024.

Le jardin BLEUENN représente, pour nous, le partage, l'échange et l'écoute avec nos visiteurs. Regardons cette belle nature qui nous entoure et qui nous conduit à la sérénité. Un bonheur partagé. 1 et 2 juin Le jardin Bleuenn 2€.

Le jardin BLEUENN représente, pour nous, le partage, l’échange et l’écoute avec nos visiteurs. Regardons cette belle nature qui nous entoure et qui nous conduit à la sérénité. Un bonheur partagé. Notre jardin est une bibliothèque à ciel ouvert où le livre ne se referme jamais…

La recette ira directement au Centre Baclesse (spécialisé en cancérologie), une partie pour le jardin thérapeutique et une partie pour la recherche et l’innovation.

Le jardin Bleuenn 61600 La Ferté Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 0233370593 Jardin privé (600 variétés de plantes) parking à proximité

©Marie-Christine Poirier