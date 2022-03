Visite libre du jardin Albizia Jardins Albizia Caumont-sur-Aure Catégories d’évènement: Calvados

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins Albizia

Découverte des jardins ———————- Une visite libre dans le but de découvrir le jardin vous est proposée au tarif individuel de 10€. Au terme de votre visite, des échanges sur le lien entre les jardins et le changement climatique actuel avec le propriétaire et paysagiste des lieux seront possibles. Un concert de chant lyrique sera donné au coeur des jardins le dimanche à 15h (inclus dans le tarif de 10€) au terme duquel vous pourrez découvrir notre salon de thé et notre boutique d’objets de décoration extérieure.

Jardins Albizia La vitardiere, Livry, 14240 Caumont-sur-Aure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T19:00:00

